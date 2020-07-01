Энергетика
ТАССКоммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей
"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
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Общество
На Красной площади задержали активистов
Ведомости 06:15
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Космос
NASA в третий раз отложило запуск миссии на Марс
По данным СМИ, задержка до 11 августа не критична для миссии, но если NASA не успеет отправить марсоход до этой даты, то следующий шанс выпадет не ранее 2022 года из-за положения Земли относительно Марса.
Росбалт вчера в 15:16
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам
Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в Конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели.
News.ru 05:46
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Политика
В ЦИК предупредили о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
На голосовании по поправкам к Конституции готовятся провокации, Центральной избирательной комиссии об этом известно.
RT на русском 07:19
Происшествия
Полицейских в Сургуте уволили за вечеринку во время пандемии
В Сургуте уволены пятеро полицейских после вечеринки по время пандемии, их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
BFM.ru 06:55
Политика
Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 07:20
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Общество
Жители Хабаровска пришли на голосование по поправкам в Конституцию
За порядком следят около 5 тысяч общественных избирателей. Жители Хабаровска уже пришли, чтобы отдать свой голос.
РЕН ТВ вчера в 20:11
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Футбол
Барселона — Атлетико 2:2
РИА Новости вчера в 17:25
Общество
В Петербурге огласили данные экзитпола на 14 часов
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 14:31 — REGNUM По данным экзитпола, в Петербурге несколько снизилась доля проголосовавших за поправки к Конституции.
REGNUM 07:31
Политика
Более 1 млн крымчан голосовали по внесению поправок в Конституцию
Независимое телевидение Севастополя 06:55
Происшествия
На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека
Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги.
Российская газета 05:22
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Kursk.com вчера в 16:02
Общество
ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске
Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика
Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша выпустили романтический клип
Премьера песни состоялась на фоне слухов о романтической связи Егора Крида и Нюши.
Bimru.ru вчера в 04:01