Фанаты создают ремейк The Lord of the Rings: Conquest на Unreal Engine 4

Команда моддеров создаёт ремастер The Lord of the Rings: Conquest на движке Unreal Engine 4. Напомним, что этот экшен, вышедший в 2009-м, стал одной из последних игр закрывшейся в том же году Pandemic Studios и получил низкие оценки в прессе.