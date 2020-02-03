МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

с чего всё началось

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах. Коды теперь смогут начинаться со всех цифр от 1 до 9, а не только с 1 и 7, как было ранее.

«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

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