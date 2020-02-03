Общество

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах. Коды теперь смогут начинаться со всех цифр от 1 до 9, а не только с 1 и 7, как было ранее.
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с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

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Адский автомобиль: свердловчане смогут получить госномера с кодом 666

Екатеринбург Онлайнвчера в 15:25

Автомобильным номерам прибавят цифру

Телеканал 360°вчера в 18:53

На Урале начнут выдавать автомобильные номера с кодом 666

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Говорит Москвавчера в 15:48

«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

Ведомостивчера в 19:04

МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга

News.ruвчера в 14:25

Номерам прибавят цифр

Коммерсантъвчера в 12:59
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Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол

Натхо рассказал о предложениях из России

Полузащитник сербского "Партизана" из Белграда и сборной Израиля Бибрас Натхо рассказал о том, что перед началом сезона его снова звали к себе российские клубы.
ProstoProSport вчера в 23:14
Армия и оружие

В Идлибе в столкновениях с сирийской армией погибли турецкие военные

Четыре турецких военных погибли и 9 ранены в столкновениях с сирийской армией в Идлибе - ТВ со ссылкой на минобороны Турции РИА Новости
РИА Новости 00:07
Здоровье

Малышева рассказала о группах риска по раннему инсульту

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
Профиль вчера в 03:08
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Энергетика

Рябцев: Мы становимся свидетелями рождения новой формулы - «Амстердам+»

Доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что на Украине зарождается новая формула расчета стоимости топлива - «Амстердам+».
Украина.ру вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Политика

Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Газета.Ru вчера в 22:13
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Хоккей

Вратарь системы «Барыса» Прокофьев скончался в возрасте 18 лет

РИА Новости вчера в 23:47
Общество

КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
VSE42.RU вчера в 23:29
Политика

Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
REGNUM вчера в 23:19
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Культура

Премию «Оскар» доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу

В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
Ореанда-Новости вчера в 04:09
Политика

Майк Помпео присмотрелся к Белоруссии и Украине

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напоминают обещания, данные Виктору Януковичу, когда тот был президентом Украины.
РБК вчера в 10:34
Общество

В Челябинске назначили заместителя мэра по городской среде

74.ru вчера в 23:59
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 22:18
Футбол

«Зенит» поздравил Пике с днем рождения фотографией с ЧМ-2018

NewInform вчера в 18:42
Футбол

«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати

«Барселона» победила «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу (2:1).
RT на русском вчера в 16:59
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Происшествия

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
IrkutskMedia вчера в 23:32
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Гаджеты

Intel в своём репертуаре. Компания отказывается от специализированных процессооров Nervana, вышедших всего два месяца назад

Да, упомянутые выше NNP-I1000 и NNP-T1000 фактически просуществовали менее трёх месяцев, прежде чем от них полностью отказались.
iXBT.com вчера в 07:50
Фигурное катание

Падение Загитовой во время выступления в Доброграде сняли на видео

Профиль 01 февраля в 15:31
Общество

Посольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя

Посольство России в Китае приступило к формированию списка тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01 февраля в 03:59
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
Наука

Обнаружена причина быстрого таяния «Ледника судного дня»

Российская газета 31 января в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
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