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«Коммерсант»: Минстрой России предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на «умные» счетчики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве.
Lenta.ru
Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства, рассказали “Ъ” источники и подтвердили в Минстрое.
Коммерсантъ
В ФАС уже сказали “Ъ”, что «не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан».
Коммерсантъ
Эксперты считают, что меры защиты граждан от необоснованного роста цен за ЖКХ должны оставаться прежними.
Lenta.ru

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Минстрой РФ предложил включить в тарифы ЖКХ новые затраты
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