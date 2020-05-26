Энергетика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ13:30

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«Ъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Газета.Ru17:42

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Ведомости15:41

СМИ сообщили о позиции России за ужесточение сделки ОПЕК+

Компания16:51

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

РБК17:26

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвы15:32

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Lenta.ru15:07

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъ13:30
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Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

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Лунин еще не знает, вернется ли в «Реал»

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Новый директор нацразведки США приведен к присяге

В штаб-квартире национальной разведки США в штате Вирджиния прошла церемония приведения к присяге ее нового директора Джона Рэтклиффа, сообщил телеканал Fox News.
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Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 08:01
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Технологии

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь

Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.
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Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
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Авто

Mercedes показал первое изображение нового S-Class

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
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SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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В больнице в Приморье умерла беременная женщина

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Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
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Армия и оружие

Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым

Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн.
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Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон

В минувшем сезоне КХЛ Капризов провёл в составе ЦСКА 61 матч, в котором забросил 35 шайб и отдал 31 результативный пас.
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WSJ: еще один добытчик сланцевой нефти в США объявил о банкротстве

Американская компания Unit, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила себя банкротом и попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком

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Отопительный сезон на Сахалине не продлят в связи с коронавирусом

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Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста

Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
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Ученые нашли способ усилить иммунитет для борьбы с раком

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
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Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
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Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
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Армия и оружие

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

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Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
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