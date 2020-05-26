Энергетика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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с чего всё началось

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.
Коммерсантъвчера в 13:30

Подробнее о событии

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Lenta.ru04:55

Сделка ОПЕК+: новые противоречия перед пересмотром

Вести.Ru02:37

Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца

Интерфаксвчера в 13:54

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 15:41

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвывчера в 15:32

«Ъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 17:42

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 13:30
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Политика

Путин назначил парад Победы на 24 июня

RT на русском вчера в 10:31
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика 25 мая в 03:08
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Происшествия

Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга

Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
11
Технологии

Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru вчера в 15:10
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Баскетбол

Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что исполком организации принял решение не определять чемпиона страны в сезоне-2019/2020.
Газета.Ru 05:21
Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Политика

Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Российская газета 05:18
Общество

В Татарстане выявили 54 новых случая коронавируса

На территории Татарстана за последние сутки выявили 54 новых случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ Казань 04:01
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
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Гаджеты

Kingston Technology начинает поставки SSD объемом 7,68 ТБ

Компания Kingston Digital сообщила о начале поставок твердотельных накопителей DC500R и DC450R объемом 7,68 ТБ.
iXBT.com вчера в 09:22
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Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой

Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
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Путешествия

АТОР: открытия границ России для туризма не стоит ожидать до сентября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.
Интерфакс 04:22
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Общество

Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме

Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
1
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Шоу-бизнес

Пугачева поздравила Орбакайте с днем рождения старыми фотографиями

Дважды поздравила Алла Пугачева с днем рождения свою старшую дочь Кристину Орбакайте, которой в понедельник исполнилось 49 лет.
Московский Комсомолец 25 мая в 10:39
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru вчера в 03:25
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Энергетика

Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском вчера в 05:04
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Шоу-бизнес

У Овечкина родился второй ребенок

Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
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Шоу-бизнес

Анастасия Костенко рассказала, как живет с двумя детьми без супруга

Семья Дмитрий Тарасова и Анастасии Костенко с пользой проводит время на карантине. Супруги много времени уделяли дочерям.
Bimru.ru 00:03
Наука

Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов

По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории.
ToDay News Ufa 25 мая в 12:46
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