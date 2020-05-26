Энергетика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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с чего всё началось

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъвчера в 13:30

Подробнее о событии

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 17:26

Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца

Интерфаксвчера в 13:54

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 15:07

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвывчера в 15:32

Нефтяники РФ обсуждают возможность продления текущих санкций к ОПЕК+

News.ruвчера в 16:08

Источник: российские нефтяники обсуждают возможность продления текущих квот ОПЕК+

ТАССвчера в 14:37

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 13:30
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Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
1K
Политика

Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня

Агентство Москва вчера в 08:03
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Общество

В России ограничения для внутреннего туризма начнут снимать с 1 июня

Ограничения на поездки за границу пока не снимают, другие страны придерживаются тех же принципов.
RuNews24.ru 25 мая в 10:47
1,2K
Футбол

Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо

Евро-футбол.ру вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,2K
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

Известия 01:04
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с Иваном Телегиным

Еще один звездный развод стартует на карантине — вчера документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, официально подала 33-летняя Пелагея.
StarHit.ru 00:30
Экономика

Оборот розничной торговли в России в апреле рухнул на 23,4%

Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года упал на 23,4% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 2 трлн 104,2 млрд рублей, сообщил Росстат.
Интерфакс вчера в 14:10
2
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Хоккей

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Коммерсантъ вчера в 19:36
Авто

Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера

У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00
Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
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Происшествия

В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09
2
Общество

В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.
REGNUM 00:24
45
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
2
Общество

Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Pravda.Ru вчера в 05:23
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Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
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Происшествия

СКР проверит информацию о коронавирусе в камчатской краевой больнице

Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о вспышке заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского".
Кам 24 00:27
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ вчера в 07:59
1,8K
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
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Армия и оружие

ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
Известия вчера в 22:27
5
Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
5
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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