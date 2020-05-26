Энергетика
Ведомости«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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с чего всё началось
Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.Коммерсантъвчера в 13:30
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Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+
Lenta.ruвчера в 15:07
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
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Grand Theft Auto VI, вероятно, выйдет не раньше апреля 2023 года
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Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
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Газета.Ru 02:37
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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 01:59
Общество
Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей
В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами».
Давыдов.Индекс вчера в 07:08
Происшествия
Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
Общество
Роспотребнадзор подал в суд на сеть алкомаркетов «Красное и белое»
Иск против сети алкомагазинов «Красное и белое» подало свердловское управление Роспотребнадзора, сообщили 25 мая в пресс-службе Свердловского областного суда.
ИА Красная Весна 25 мая в 04:32
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Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Экономика
Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год
Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
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Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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FreeNews-Volga вчера в 22:57
Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа «абсолютным дураком»
Джо Байден - потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США - назвал действующего главу Белого дома "абсолютным дураком".
Газета.Ru 02:42
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Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru вчера в 06:50
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
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Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
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Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Коммерсантъ вчера в 09:31
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В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
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Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог
О негативном влиянии коронавирусной инфекции на зрение рассказала врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, пишет «Говорит Москва».
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