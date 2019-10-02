Экономика
Ведомости«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху».
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с чего всё началось
Госкорпорация ищет пути развития авиапрома "Ъ" выяснил, какие варианты развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) обсуждает "Ростех".Коммерсантъвчера в 18:47
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Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Российская газета 09:54
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Слухи о возвращении Яценюка в правительство Украины опровергли
Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров с новой властью о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем правительстве.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники украинской контактной группы подписали документ с «формулой Штайнмайера».
Капитал страны вчера в 11:27
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.
РБК 17:01
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском вчера в 09:19
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Общество
Королева Елизавета II отказалась от операции на колене
Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Актуальные Новости 10:38
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Общество
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 30 сентября в 17:52
Спорт
Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
ТАСС 13:16
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Происшествия
В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа
30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
Регион online вчера в 13:27
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe 30 сентября в 09:37
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06