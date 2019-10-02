с чего всё началось

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху».

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Слухи о возвращении Яценюка в правительство Украины опровергли Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров с новой властью о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем правительстве.

Происшествия Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.

Экономика «Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Здоровье В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43% Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.

Общество Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Футбол Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

Общество Королева Елизавета II отказалась от операции на колене Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.

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Спорт Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

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Авто Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.