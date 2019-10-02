Экономика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху».
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с чего всё началось

«Ростех» рисует авиалинии

Второй вариант предполагает сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной доли персонала (в 2018 году на оплату труда пришлось около 60% расходов ОАК, или 89,4 млрд руб.).
Коммерсантъвчера в 18:47

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Ростех просит 350 млрд на развитие ОАК. Представлены концепции развития госкорпорации

Фонтанка.Ру05:18

Объединённая авиастроительная корпорация попросила у государства 350 миллиардов рублей на погашение безнадёжных долгов

Эхо Москвы03:31

«Коммерсантъ» узнал о подготовленных «Ростехом» вариантах развития ОАК

РБКвчера в 22:56

«Ъ»: Ростех подготовил три сценария развития ОАК

ТАССвчера в 21:41

На предприятии, производящем Superjet, готовятся массовые сокращения

URA.Ruвчера в 21:40

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Ведомостивчера в 20:22

«Ростех» рисует авиалинии

Коммерсантъвчера в 18:47
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«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
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Газета.Ru 06:23
Армия и оружие

Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии

В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Армия и оружие

В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР

Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 12:20
Культура

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Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Происшествия

В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом

В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России

Цены на новую Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.
Ugpressa.ru вчера в 16:56
Технологии

Донские ИТ-специалисты вошли в число победителей «Цифрового прорыва»

Донские ИТ-специалисты вошли в число победителей «Цифрового прорыва».
Правительство Ростовской области вчера в 07:42
Политика

Киев опубликовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы, выложила в социальной сети Facebook текст письма, которым во вторник была согласована «формула Штайнмайера».
Журналистская правда 05:37
Энергетика

Эквадор планирует выйти из ОПЕК

Эквадор планирует выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны, опубликованном в соцсети Twitter.
РИА Новости вчера в 13:47
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Культура

Астролог Володина ответила на обвинения в постановке «Давай поженимся»

Ридус 04:46
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Политика

В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» стало позитивным фактом.
Известия 06:20
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Армия и оружие

Суд ДНР приговорил солдата ВСУ к 16 годам тюрьмы за попытку свержения власти в Донбассе

По имеющимся данным, Верховный суд ДНР приговорил военного украинской армии к 16 годам за совершение преступлений, предусмотренных статьями о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и насильственном захвате власти.
ФАН 05:58
Культура

Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru 30 сентября в 10:19
Экономика

Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ

Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия 05:26
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Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Наука

В процессе эволюции появился женский оргазм

Оргазм не требуется для успешной овуляции у женщин, но столь сложный механизм появиться случайно не мог, считают ученые.
МедиаПоток вчера в 09:30
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Происшествия

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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
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