с чего всё началось

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху».

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

Культура Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов» Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.

Политика На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.

Политика Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Футбол Победы над «Барселоной» и «Реалом». Как россияне играли с клубами Испании Команда Олега Романцева начала турнир с выездной победы в Австрии 2:0. Но к матчу с «Реалом», который приехал в Москву в боевом составе, подходила в статусе аутсайдера: в 1990-е годы российские клубы редко обыгрывали европейских грандов, каждый успех воспринимался как сенсация.

Здоровье Несколько больниц и поликлиник в Башкирии объединят Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.

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Происшествия Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.

Политика Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.

Общество Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.

Экономика ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.

Политика Участники митинга в Киеве направились к офису президента Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.

Шоу-бизнес Роман с Кети Топурия спровоцировал Гуфа вернуться к тяжелым наркотикам Настоящим откровением для зрителей стало признание Алексея о том, что после начала его романа с Кети он снова начал употреблять тяжелые наркотические средства.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

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Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.

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Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.