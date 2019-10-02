Экономика
Ведомости«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху».
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Госкорпорация ищет пути развития авиапрома "Ъ" выяснил, какие варианты развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) обсуждает "Ростех".Коммерсантъвчера в 18:47
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Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
Политика
На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Футбол
Победы над «Барселоной» и «Реалом». Как россияне играли с клубами Испании
Команда Олега Романцева начала турнир с выездной победы в Австрии 2:0. Но к матчу с «Реалом», который приехал в Москву в боевом составе, подходила в статусе аутсайдера: в 1990-е годы российские клубы редко обыгрывали европейских грандов, каждый успех воспринимался как сенсация.
РБК вчера в 07:07
Футбол
«Зенит» – «Бенфика». Дзюба открыл счет на 22-й минуте
Счет в игре на 22-й минуте открыл нападающий Артем Дзюба, которому ассистировал полузащитник Магомед Оздоев.
Вести.Ru 15:45
Здоровье
Несколько больниц и поликлиник в Башкирии объединят
Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.
ГлавУфа 29 сентября в 10:45
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Происшествия
Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда
Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
Lenta.ru 14:13
Политика
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
РИА Новости 15:15
Общество
Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении
Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.
РИА Новости 13:51
Экономика
ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.
РБК 12:25
Политика
Участники митинга в Киеве направились к офису президента
Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.
RT на русском 13:39
Шоу-бизнес
Роман с Кети Топурия спровоцировал Гуфа вернуться к тяжелым наркотикам
Настоящим откровением для зрителей стало признание Алексея о том, что после начала его романа с Кети он снова начал употреблять тяжелые наркотические средства.
Bimru.ru 09:38
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС 11:18
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
ТК Звезда вчера в 16:54
Гаджеты
Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре
Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
3DNews 12:23