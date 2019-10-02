с чего всё началось

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху».

Происшествия В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.

Политика Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера» В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

Культура Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком» Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.

Футбол Лэмпард отреагировал на скандал с участием Баркли Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об инциденте с участием полузащитника команды Росса Баркли.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Политика Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера» Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал глав фракций Верховной рады Украины о «формуле Штайнмайера».

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Политика «Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября.

Транспорт В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду Эксперты ГИБДД России определили перечень случаев, когда не должны выноситься штрафы с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, а сами камеры должны выключаться.

Армия и оружие Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО США не хотят войны в Европе, но хотят воспользоваться конъюнктурой, в том числе для увеличения закупок американского оружия, еще один инструмент Вашингтона для продвижения своего присутствия - НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Здоровье Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.

Политика В Донбассе прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера» Украиной Басурин напомнил слова Зеленского о невозможности выборов "под пулеметами" Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики положительно отреагировали на подписание "формулы Штаймайера".

Происшествия Кот поймал на парковке змею, сбежавшую из ТЦ в Волгограде В Волгограде уличный кот обнаружил и обезвредил метровую змею, которая уползла из контактного зоопарка в торговом центре.

Гаджеты Назван самый дешевый смартфон на базе Snapdragon 855 Plus Ранее маркетинговый директор Realme подтвердил, что новый смартфон под кодовым названием Super Warrior, который появится на рынке под названием Realme X2 Pro, будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 855 Plus.

Футбол «Спартак»: Шюррле лечится в Германии Есть также сведения, что чемпион мира 2014 года решил лечиться в Германии.

Здоровье Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.