Экономика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху».
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с чего всё началось

«Ростех» рисует авиалинии

Госкорпорация ищет пути развития авиапрома "Ъ" выяснил, какие варианты развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) обсуждает "Ростех".
Коммерсантъвчера в 18:47

Подробнее о событии

СМИ: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

ПРАЙМ02:08

«Ростех» рисует авиалинии

Коммерсантъвчера в 18:47

«Коммерсантъ» узнал о подготовленных «Ростехом» вариантах развития ОАК

РБКвчера в 22:56

«Ъ»: Ростех подготовил три сценария развития ОАК

ТАССвчера в 21:41

На предприятии, производящем Superjet, готовятся массовые сокращения

URA.Ruвчера в 21:40

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Ведомостивчера в 20:22

СМИ: «Ростех» подготовил варианты развития ОАК

Накануне.Ruвчера в 23:27
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Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Авто

В РФ появился обновлённый седан Kia Cerato

Российские представительства компании KIA начали реализацию седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.
Тарантас Ньюс вчера в 05:33
Наука

В Бурятии учёные нашли детское погребение в сосуде

Байкал-Daily вчера в 05:09
Происшествия

Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
Российская газета вчера в 06:47
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Происшествия

Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

REGNUM вчера в 11:04
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru вчера в 14:06
Культура

Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Гаджеты

Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Политика

В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

Президент подписал этот закон 3 июля.
РИА Новости 02:08
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Шоу-бизнес

Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер

Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro вчера в 11:02
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском 30 сентября в 01:05
Кино

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv вчера в 02:41
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак

В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Экономика

Производственная активность в США упала до минимума за 10 лет

В сентябре индекс активности в производстве упал до 47,8 пункта.
РБК 02:10
Общество

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 октября

Утвержденные Дмитрием Медведевым поправки запрещают использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров.
Югополис 29 сентября в 18:06
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности приема витаминов

Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказала, как витамины могут навредить здоровью.
Известия 00:10
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Перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа семейства ближне-среднемагистральных самолётов МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева. Предполагалось, что при запуске серийного производства самолёт получит наименование Як-242, однако, впоследствии от этого отказались.
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