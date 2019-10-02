Экономика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху».
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с чего всё началось

«Ростех» рисует авиалинии

Госкорпорация ищет пути развития авиапрома "Ъ" выяснил, какие варианты развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) обсуждает "Ростех".
Коммерсантъвчера в 18:47

Подробнее о событии

Объединённая авиастроительная корпорация попросила у государства 350 миллиардов рублей на погашение безнадёжных долгов

Эхо Москвы03:31

СМИ: «Ростех» подготовил варианты развития ОАК

Накануне.Ruвчера в 23:27

«Коммерсантъ» узнал о подготовленных «Ростехом» вариантах развития ОАК

РБКвчера в 22:56

«Ъ»: Ростех подготовил три сценария развития ОАК

ТАССвчера в 21:41

На предприятии, производящем Superjet, готовятся массовые сокращения

URA.Ruвчера в 21:40

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Ведомостивчера в 20:22

«Ростех» рисует авиалинии

Коммерсантъвчера в 18:47
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Футбол

«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника

ТАСС вчера в 09:48
Транспорт

Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября

РИА Новости 02:00
Политика

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Энергетика

«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%

Дождь вчера в 14:45
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

РБК 01:57
Происшествия

Полицейские задержаны по подозрению в убийстве под Саратовом

Газета.Ru 04:48
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн

Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Технологии

Операторов 5G переведут на российские серверы

Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
РБК 00:00
Космос

«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик

Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ 30 сентября в 07:12
Фигурное катание

Евгения Медведева показала свою новую программу

На тренировочном прокате Евгения Медведева исполнила каскад из тройных флипа и риттбергера.
LiveResult.Ru вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Происшествия

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Музыка

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17

Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Происшествия

Под Петербургом в ДТП погиб один человек, восемь пострадали

В результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом один человек погиб, восемь пострадали.
RT на русском 04:53
Технологии

Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре

Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

РИА Новости 04:49
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем

В шоу знаменитость впервые рассказала о свадьбе с рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 04:38
Политика

Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился

В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Экономика

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Культура

Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»

ФедералПресс 00:46
Политика

Путин уволит главу ФСИН Корниенко

Президент России Владимир Путин освободит от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко и ряд других высших должностных лиц.
РБК вчера в 16:27
Культура

Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
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Перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа семейства ближне-среднемагистральных самолётов МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева. Предполагалось, что при запуске серийного производства самолёт получит наименование Як-242, однако, впоследствии от этого отказались.
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