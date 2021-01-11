Оптовые цены на топливо в России в январе могут резко вырасти вслед за ростом стоимости нефти. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» в понедельник, 11 января. В ноябре прошлого года цены на Аи-95 и Аи-92 устойчиво снижались.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Городовой Дума ТВ Деловое.ТВ Общественная служба новостей ТВ Центр Телеканал 360° РЕН ТВ Телеканал Санкт-Петербург Деловое.ТВ Известия НТВ ТВ Центр РЕН ТВ Известия Дума ТВ Вместе-РФ Городовой Вместе-РФ НТВ Дума ТВ SpeedMe Piter.tv Известия

С чего всё началось Бензин пошел нарасхват Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Коммерсантъ 16:28