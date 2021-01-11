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«Коммерсант»: цены на бензин в России могут резко вырасти

Оптовые цены на топливо в России в январе могут резко вырасти вслед за ростом стоимости нефти. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» в понедельник, 11 января. В ноябре прошлого года цены на Аи-95 и Аи-92 устойчиво снижались.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Бензин пошел нарасхват

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов.
Коммерсантъ16:28
Официальный комментарий
Заместитель председателя правительства России Александр Новак
Изменение розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в течение 2021 года не превысит темпов инфляции
ТАСС04:24
Подробнее о событии
OilCapital.ru

На $3,3 снижена пошлина на экспорт нефти из РФ

OilCapital.ru11:02
Российская газета

Правительство держит на контроле ситуацию с ценами на топливо

Российская газета00:12
РИА Новости

Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на бензин в России

РИА Новости01:24
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на топливо в России

РБК00:40
RT на русском

Экономист дал прогноз по ценам на бензин в России в 2021 году

RT на русском09:05
Lenta.ru

Ценам на бензин в России предсказали изменение

Lenta.ru21:57
Коммерсантъ

Бензин пошел нарасхват

Коммерсантъ16:28

Pfizer не сможет продать вакцину частным клиникам РФ без госсоглашения

В конце декабря в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, расположенном в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ COVID-вакцины Pfizer и Moderna.
Интерфакс11:51

В Москве скончался психиатр-криминалист Михаил Виноградов

Один из самых известных криминалистов России Михаил Виноградов скончался в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на основанный экспертом Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.
Российская газета04:54

Банки с 6 января начинают передавать ФНС данные об электронных кошельках

Российские банки с 6 января начали подавать в Федеральную налоговую службу РФ информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков.
Оренбургское региональное телевидение8 января в 06:54