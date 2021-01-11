«Коммерсант»: цены на бензин в России могут резко вырасти
Оптовые цены на топливо в России в январе могут резко вырасти вслед за ростом стоимости нефти. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» в понедельник, 11 января. В ноябре прошлого года цены на Аи-95 и Аи-92 устойчиво снижались.В источнике
С чего всё началось
Бензин пошел нарасхват
Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов.
Коммерсантъ16:28
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