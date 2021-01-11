«Коммерсантъ»: цены на бензин в России могут резко вырасти
Оптовые цены на топливо в России могут резко увеличиться в январе вслед за ростом стоимости нефти, пишет газета «Коммерсантъ». С начала декабря, согласно данным биржи СПбМТСБ, АИ-95 и АИ-92 подорожали на 7,7% и 8,4% (до 49,1 тыс. и 47,6 тыс. рублей за тонну соответственно).В источнике
С чего всё началось
Бензин пошел нарасхват
Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов.
Коммерсантъ16:28
Официальный комментарий
Подробнее о событии