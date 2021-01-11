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«Коммерсантъ»: цены на бензин в России могут резко вырасти

Оптовые цены на топливо в России могут резко увеличиться в январе вслед за ростом стоимости нефти, пишет газета «Коммерсантъ». С начала декабря, согласно данным биржи СПбМТСБ, АИ-95 и АИ-92 подорожали на 7,7% и 8,4% (до 49,1 тыс. и 47,6 тыс. рублей за тонну соответственно).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Бензин пошел нарасхват

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов.
Коммерсантъ16:28
Официальный комментарий
Заместитель председателя правительства России Александр Новак
Изменение розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в течение 2021 года не превысит темпов инфляции
ТАСС04:24
Подробнее о событии
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на топливо в России

РБК00:40
RT на русском

«Коммерсантъ»: цены на бензин в России могут резко вырасти

RT на русском01:55
РИА Новости

Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на бензин в России

РИА Новости01:24
OilCapital.ru

Перспективный газ

OilCapital.ru03:36
Рамблер

В январе 2021 года цены на бензин в России могут резко вырасти

Рамблер01:40
Lenta.ru

Ценам на бензин в России предсказали резкий рост

Lenta.ru21:57
Коммерсантъ

Бензин пошел нарасхват

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iXBT.com03:21