Оптовые цены на топливо в России могут резко увеличиться в январе вслед за ростом стоимости нефти, пишет газета «Коммерсантъ». С начала декабря, согласно данным биржи СПбМТСБ, АИ-95 и АИ-92 подорожали на 7,7% и 8,4% (до 49,1 тыс. и 47,6 тыс. рублей за тонну соответственно).

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С чего всё началось Бензин пошел нарасхват Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Коммерсантъ 16:28