Будьте в Плюсе

«Коммерсант» допустил исчезновение 66% контейнеров с российского рынка перевозок

Контейнерный рынок России может потерять от 300 до 500 тыс. контейнеров TEU, что составляет от 37,5% до 66% всего парка емкостей.
Газета.Ru
На ушедшие линии приходится порядка трети контейнеров, по словам президента «Трансконтейнера» Александра Исурина, восполнить нехватку «наверное, не получится».
Lenta.ru
Собственным производством потери заместить невозможно, в России выпускается лишь 10 тыс. контейнеров в год, а для покупки в Китае потребуется до $1,4 млрд.
Коммерсантъ
В конце марта крупнейший перевозчик товаров — датская логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S — объявил об уходе из России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Российский контейнерный рынок рискует потерять до 66% парка за 2022 год
ФАН04:38
Сокращение внешних перевозок оставит внутренние без контейнеров
Коммерсантъвчера в 15:35
Самое цитируемое
Логистика начинает развиваться через Дальний Восток, Новороссийск
SakhaNews12 апреля в 12:29
«Ъ»: российский контейнерный рынок ожидает потери 37,5-66 процентов парка
Lenta.ru01:49
Транспортная отрасль России может потерять до половины и более контейнерного парка
Forbes22:45
Дефицит контейнеров в России оценивается в 300 тыс. TEU – «ТрансКонтейнер»
PortNewsвчера в 08:41
Россия столкнулась с нехваткой грузовых контейнеров
Московский Комсомолец03:22

Интересное

Рядом с кладбищем под Нижним Тагилом нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Под Нижним Тагилом у кладбища было обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Lenta.ru04:48

Медведев заявил, что Россия укрепит границы в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

России придется усилить сухопутные силы и противовоздушную оборону (ПВО), а также развернуть существенные силы Военно-морского флота (ВМФ) в Финском заливе, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.
Lenta.ru03:41

Минобороны подтвердило добровольную сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе

Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
РИА Новости04:14

Экс-президент США Трамп вслед за Джо Байденом назвал ситуацию на Украине геноцидом

Бывший президент США Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине "геноцидом".
РИА Новости02:34

Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради поддержки по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен принес извинения от лица американского правительства наследному принцу Абу-Даби в связи с недостаточной реакцией на события гражданской войны с хуситами.
Известия00:57

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в 2022 году

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном формате — не «онлайн».
Известия04:30

В Калмыкии задержали владельца Telegram-канала по делу о фейках о военных РФ

В Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Элисты, его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Газета.Ruвчера в 14:04

Monotype ограничила доступ из России к шрифтам Times New Roman и Arial на своем сайте

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.
Lenta.ru22:48

Президент РАН заявил, что Китай «поставил на паузу» сотрудничество с академией

Партнеры Российской академии наук (РАН) из Китая "поставили на паузу" сотрудничество с академией, заморозив развитие ранее обсуждавшихся проектов.
ТАСС04:05

Глава МИД Турции Чавушоглу назвал введение санкций против России нереалистичным

Подключение Турции к санкциям против России не реалистично, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости04:26