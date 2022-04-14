Газета.Ru«Коммерсант» допустил исчезновение 66% контейнеров с российского рынка перевозокКонтейнерный рынок России может потерять от 300 до 500 тыс. контейнеров TEU, что составляет от 37,5% до 66% всего парка емкостей.Газета.RuНа ушедшие линии приходится порядка трети контейнеров, по словам президента «Трансконтейнера» Александра Исурина, восполнить нехватку «наверное, не получится».Lenta.ruСобственным производством потери заместить невозможно, в России выпускается лишь 10 тыс. контейнеров в год, а для покупки в Китае потребуется до $1,4 млрд.КоммерсантъВ конце марта крупнейший перевозчик товаров — датская логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S — объявил об уходе из России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuRB НовостиЭкономика сегодняПрофильФАНРосбалтНИА СамараПодробнее о событииРоссийский контейнерный рынок рискует потерять до 66% парка за 2022 годФАН04:38Сокращение внешних перевозок оставит внутренние без контейнеровКоммерсантъвчера в 15:35Самое цитируемоеЛогистика начинает развиваться через Дальний Восток, НовороссийскSakhaNews12 апреля в 12:29«Ъ»: российский контейнерный рынок ожидает потери 37,5-66 процентов паркаLenta.ru01:49Транспортная отрасль России может потерять до половины и более контейнерного паркаForbes22:45Дефицит контейнеров в России оценивается в 300 тыс. TEU – «ТрансКонтейнер»PortNewsвчера в 08:41Россия столкнулась с нехваткой грузовых контейнеровМосковский Комсомолец03:22Показать ещёОценить69Поделиться