Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»

Партнерами Сбербанка в "Антипинском НПЗ", кроме азербайджанской SOCAR, могли стать бывший старший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.
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с чего всё началось

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Коммерсантъвчера в 17:43

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Ведомостивчера в 21:26

Выяснились возможные новые владельцы Антипинского НПЗ

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«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»

Интерфакс02:10

«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ

Forbes01:05

«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ

Znak.com00:20

В структуре собственников Антипинского НПЗ произошли изменения

Эхо Москвы02:29
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Экономика

Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков

Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
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Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
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Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
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Политика

Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
РИА Новости 12:09
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Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
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