Экономика
Интерфакс«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»
Партнерами Сбербанка в "Антипинском НПЗ", кроме азербайджанской SOCAR, могли стать бывший старший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.
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с чего всё началось
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.Коммерсантъвчера в 17:43
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Экономика
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