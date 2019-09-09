Политика

ИнтерфаксИнтерфакс«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
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с чего всё началось
Завербованный в России агент, которого, по данным CNN, американские спецслужбы вывезли из страны в 2017 году, был одним из наиболее ценных активов ЦРУ — он помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета Демократической партии, пишет The New York Times
 со ссылкой на источники.
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