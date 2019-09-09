с чего всё началось

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

Технологии Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Общество Подсчитано число трудоголиков в России Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».

Энергетика Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Здоровье Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.

Происшествия Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

Экономика Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Политика Отмена визита Трампа обошлась Дании в $600 000 Датская полиция потратила четыре миллиона крон ($600 тысяч) на подготовку к визиту в страну президента США Дональда Трампа, впоследствии отменённому.

Политика На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.

Политика Британский парламент официально приостановил работу В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Футбол Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.

Происшествия В Краснодаре проверят деревья на территории всех детсадов и школ В Краснодаре проверят деревья на территории всех детских садов и школ после гибели ребёнка, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Космос Ученые объяснили «зловещее молчание» инопланетян Ученые из Университета Рочестера, что расположен в США, рассказали, что уже доподлинно известно: на Млечном Пути может обитать множество инопланетных цивилизаций.