В отличие от «Интеко», которая строит дорогую недвижимость, «Самолет» специализируется на массовом жилье. По данным Единого реестра застройщиков, компания возводит 2,2 млн кв. м и занимает четвертую строчку в топ-100 застройщиков России.

Коммерсантъ вчера в 15:24