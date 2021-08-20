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«Коммерсантъ» назвал претендента на покупку девелопера «Интеко»

ГК «Самолет» ведет переговоры с банком непрофильных активов «Траст» о покупке девелоперской компании «Интеко».
Ведомости
Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с изданием заявил, что бизнес «Интеко» может стоить 30–40 млрд руб.
РБК
Как заявил в разговоре с газетой управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, «Траст» заинтересован в максимальной стоимости сделки, хотя значительная часть непрофильных активов продается с дисконтом.
РБК
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что покупка «Интеко» станет для «Самолета» заметным драйвером роста, что позволит группе продемонстрировать позитивную динамику показателей перед SPO.
РБК

С чего всё началось

Банк «Траст» готов продать свой актив застройщику массового жилья
В отличие от «Интеко», которая строит дорогую недвижимость, «Самолет» специализируется на массовом жилье. По данным Единого реестра застройщиков, компания возводит 2,2 млн кв. м и занимает четвертую строчку в топ-100 застройщиков России.
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