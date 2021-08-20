Как заявил в разговоре с газетой управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, «Траст» заинтересован в максимальной стоимости сделки, хотя значительная часть непрофильных активов продается с дисконтом.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что покупка «Интеко» станет для «Самолета» заметным драйвером роста, что позволит группе продемонстрировать позитивную динамику показателей перед SPO.
В отличие от «Интеко», которая строит дорогую недвижимость, «Самолет» специализируется на массовом жилье. По данным Единого реестра застройщиков, компания возводит 2,2 млн кв. м и занимает четвертую строчку в топ-100 застройщиков России.