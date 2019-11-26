Экономика
Ведомости«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.Коммерсантъвчера в 17:43
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Происшествия
Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
Некоторые из госпитализированных после ДТП в Доминикане россиян в "более тяжелом" состоянии, но критических нет, сообщили РИА Новости на горячей линии организовавшего этот тур оператора Anex Tour.
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В городе Ванкувер штата Вашингтон на северо-западе США произошла стрельба на парковке местной начальной школы, в результате которой погибли два человека, сообщает KXL.
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Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
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Происшествия
В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек
Сотрудники силовых структур задержали в Ингушетии двух человек после обысков, проведенных в селении Экажево.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
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Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Единоборства
Объявлена дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Ранее Фергюсон выражал желание подраться с Нурмагомедовым в декабре 2019-го. Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Спорт
Зеппельт прошелся по МОК из-за подозрения в поддержке России
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в спорте России, раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, передает "Чемпионат".
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Футбол
Моуринью: «Не думал, что мои игроки будут ощущать такое давление в домашнем матче»
Не думал, что мои игроки будут ощущать такое давление в домашнем матче. Я попросил их сохранять спокойствие, уверенность и веру в себя.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа
Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Происшествия
Автомобиль загорелся в Октябрьском районе
На трассе перевернулся хозяйственный автомобиль Октябрьской ЦРБ и загорелся.