Экономика
Forbes«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ
Антипинский НПЗ и Сбербанк не стали комментировать вероятное появление новых акционеров завода. Связаться с Субботиным и Рагимовым «Коммерсантъ» не смог. Антипинский НПЗ до недавнего времени принадлежал компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова и его партнеру Владимиру Калашникову.
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«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.Коммерсантъ25 ноября в 17:43
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«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ
Znak.comвчера в 00:20
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