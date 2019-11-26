«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.

с чего всё началось

Антипинский НПЗ и Сбербанк не стали комментировать вероятное появление новых акционеров завода. Связаться с Субботиным и Рагимовым «Коммерсантъ» не смог. Антипинский НПЗ до недавнего времени принадлежал компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова и его партнеру Владимиру Калашникову.

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