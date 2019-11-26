Экономика

ForbesForbes«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ

Антипинский НПЗ и Сбербанк не стали комментировать вероятное появление новых акционеров завода. Связаться с Субботиным и Рагимовым «Коммерсантъ» не смог. Антипинский НПЗ до недавнего времени принадлежал компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова и его партнеру Владимиру Калашникову.
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с чего всё началось

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъ25 ноября в 17:43

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«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Коммерсантъ25 ноября в 17:43

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Ведомости25 ноября в 21:26

Выяснились возможные новые владельцы Антипинского НПЗ

URA.Ru25 ноября в 19:51

«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»

Интерфаксвчера в 02:10

«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ

Znak.comвчера в 00:20

«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ

Forbesвчера в 01:05

В структуре собственников Антипинского НПЗ произошли изменения

Эхо Москвывчера в 02:29
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Общество

Российского миллиардера лишили европейского гражданства

Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства этой страны, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Lenta.ru 02:56
Общество

Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране

В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
REGNUM 02:13
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Актуальные Новости вчера в 10:50
Политика

В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 02:26
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с туристами из России в Доминикане

REGNUM 01:24
Общество

Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда вчера в 08:38
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Экономика

Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Известия вчера в 18:05
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

REGNUM 01:51
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Футбол

«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Вести.Ru вчера в 17:49
Происшествия

В Иванове по подозрению в педофилии задержан преподаватель

По информации, имеющейся в распоряжении следователей, задержанный в течение четырех лет, с 2016-го по 2019-й год, совершал развратные действия в отношении двух своих учеников, в том числе и половые акты.
Московский Комсомолец Иваново 02:42
Общество

Основателя Telegram Павла Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте

Полит.ру вчера в 13:44
Общество

ВЦИОМ: россияне чаще заводят дома кошек, чем собак

Жители России чаще заводят дома кошек, собаководы - в меньшинстве.
ТАСС вчера в 17:05
Культура

Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Piter.tv 01:22
Политика

В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
RT на русском 02:53
Политика

В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия вчера в 15:45
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Происшествия

Жителя Иркутска арестовали за агитацию воевать в Сирии на стороне ИГ

Суд в Иркутской области арестовал гражданина Таджикистана, который вербовал сторонников в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) для участия в боевых действиях в Сирии.
Известия 02:52
Армия и оружие

Вьетнамцы занялись разработкой сверхмалой подводной лодки

Вьетнамские специалисты занялись проектированием сверхмалой подводной лодки.
N+1 02:18
Происшествия

Робот обследовал место взрыва на улице Болдина в Туле

На месте взрыва, в результате которого пострадал мужчина, в настоящий момент работает робот Росгвардии, который обследует место происшествия.
Тульские новости 02:37
Политика

Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Lenta.ru вчера в 05:54
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских солдат

Rambler News Service вчера в 04:40
Музыка

Виктория Габор из Польши победила в детском «Евровидении-2019»

Пятый канал 24 ноября в 12:23
Спорт

Будущий глава WADA оценил шансы России принять матчи Евро-2020

Будущий глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает высокой вероятность того, что матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году пройдут в России.
Московский Комсомолец 02:58
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
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