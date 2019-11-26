Экономика
Коммерсантъ«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом. Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи "Роснефти" госпакета "Башнефти".
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с чего всё началось
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.Коммерсантъвчера в 17:43
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Спорт
Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.
Происшествия
СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании
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Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Происшествия
В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских
Житель города Озерск Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ножом двух полицейских, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб подписал контракт на бой с Фергюсоном»
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что российский боец подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами
Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
Общество
Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров
"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Происшествия
Росгвардеец убил двухлетнюю девочку за отказ умываться
Кемеровский областной суд приговорил к тюрьме бывшего сотрудника Росгвардии за убийство двухлетнего ребенка.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
Общество
Россия начала платить тысячи евро жалующимся заключенным
Российские власти в 2019 году начали массово признавать нарушения прав граждан, которые жаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия содержания в тюрьмах и колониях.
Футбол
Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Политика
Украина назвала число отказавшихся от гражданства России жителей Крыма
Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.
Происшествия
В Волгоградской области произошёл пожар на складе
Ранее в Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе. В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.
Хоккей
Панарин повторил достижение Павла Буре
Российский форвард клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" и повторил достижение Павла Буре.