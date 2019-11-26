Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом. Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи "Роснефти" госпакета "Башнефти".
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с чего всё началось

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Коммерсантъвчера в 17:43

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 21:26

Выяснились возможные новые владельцы Антипинского НПЗ

URA.Ruвчера в 19:51

«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»

Интерфакс02:10

«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ

Znak.com00:20

В структуре собственников Антипинского НПЗ произошли изменения

Эхо Москвы02:29

«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ

Forbes01:05
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Спорт

Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.
RT на русском 03:46
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Происшествия

СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании

В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
REGNUM 01:33
Политика

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

РИА Новости 04:01
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Происшествия

ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Lenta.ru 03:53
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM 02:09
Общество

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Общество

В России хотят ввести маркировку домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Происшествия

В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских

Житель города Озерск Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ножом двух полицейских, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 04:05
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб подписал контракт на бой с Фергюсоном»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что российский боец подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Sport24.ru 01:13
Общество

Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами

Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Общество

Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров

"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Российская газета 03:45
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Происшествия

Росгвардеец убил двухлетнюю девочку за отказ умываться

Кемеровский областной суд приговорил к тюрьме бывшего сотрудника Росгвардии за убийство двухлетнего ребенка.
Lenta.ru 03:44
Происшествия

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Россия начала платить тысячи евро жалующимся заключенным

Российские власти в 2019 году начали массово признавать нарушения прав граждан, которые жаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия содержания в тюрьмах и колониях.
Lenta.ru 04:31
Футбол

Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб

Gazeta.SPb 03:53
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Политика

Украина назвала число отказавшихся от гражданства России жителей Крыма

Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.
Lenta.ru 04:05
Происшествия

В Волгоградской области произошёл пожар на складе

Ранее в Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе. В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.
RT на русском 01:19
Хоккей

Панарин повторил достижение Павла Буре

Российский форвард клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" и повторил достижение Павла Буре.
РИА Новости 00:46
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