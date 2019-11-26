Экономика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъвчера в 17:43

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«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Коммерсантъвчера в 17:43

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 21:26

Выяснились возможные новые владельцы Антипинского НПЗ

URA.Ruвчера в 19:51

«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»

Интерфакс02:10

«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ

Znak.com00:20

«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ

Forbes01:05

В структуре собственников Антипинского НПЗ произошли изменения

Эхо Москвы02:29
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 19:58, Вашингтон
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Два человека погибли в провалившемся под лед грузовике в Якутии

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Российская газета 19:19
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Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
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Газета.Ru 07:12
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Авто

Составлен топ марок по продажам дизельных автомобилей в России

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В России хотят ввести маркировку домашних животных

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РИА Новости 00:44
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
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Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
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Напомним, Уайлдер и Ортис провели второй поединок. В первой встрече также победил Уайлдер.
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Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
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В России разработают водородные зарядные устройства

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Матвиенко призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП).
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Владивосток официально стал столицей Приморского края

Депутаты Законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании в среду приняли в трех чтениях закон об административном центре Приморского края, которым стал город Владивосток, уже являющийся столицей Дальневосточного федерального округа.
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Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
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Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
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Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет

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В Ингушетии прошли обыски по делу об убийстве главы Центра «Э»

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В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
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