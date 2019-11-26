Экономика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъвчера в 17:43

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«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Коммерсантъвчера в 17:43

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Ведомостивчера в 21:26

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URA.Ruвчера в 19:51

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«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ

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Эхо Москвы02:29

«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ

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