Экономика
Москва 24«Коммерсант» обнародовал доходы Мишустина и его жены с 2014 года
Газета "Коммерсант" опубликовала данные о доходах российского премьера Михаила Мишустина и его жены, ссылаясь на сайт ФНС России. Уточняется, что речь идет о суммах за последние пять лет. В частности, в 2014 году Мишустин заработал 23,2 миллиона рублей, а его жена – 160,1 миллиона.
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ19 января в 12:40
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Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей
Эхо Москвы20 января в 06:00
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