Экономика
Вести.Ru«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъвчера в 12:40
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