Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.

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