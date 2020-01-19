Экономика

Вести.RuВести.Ru«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

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Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы06:00

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новостивчера в 14:02

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

За пять лет Михаил Мишустин и его жена разбогатели на сотни миллионов. Откуда деньги?

66.ru01:19
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Ведомости 09:21
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СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
Транспорт

По Крымскому мосту прошли 100 поездов

По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов, на своих маршрутах перевезя 85 тысяч пассажиров.
ТК Звезда 04:30
Экономика

ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Коммерсантъ 06:41
Общество

Полиция Индии сорвала концерт Бориса Гребенщикова

Известия 08:56
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
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Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Общество

Мосгорсуд принял решение оставить ФБК в реестре иностранных агентов

Московский городской суд принял решение оставить так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального в соответствующем реестре иностранных агентов.
Слово и Дело 08:37
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Здоровье

Кемеровские хирурги провели сложную операцию двум жителям региона

Срочная помощь медиков понадобилась двум жителям региона.
Вести Кузбасс 08:24
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Общество

Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 06:36
Общество

СМИ сообщили о выдаче компаниям Пригожина права на добычу нефти в Сирии

Российские компании «Меркурий» и «Велада», получившие от властей Сирии право вести освоение трех блоков нефтегазовых месторождений на территории страны, связаны со структурой «Конкорд» Евгения Пригожина, утверждает «Новая газета».
РБК 08:56
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Live24 вчера в 05:38
Энергетика

Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Lenta.ru 06:18
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Здоровье

СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью

Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Московский Комсомолец 03:54
Технологии

Глава Alphabet рассказал о возможных угрозах искусственного интеллекта

Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи предупредил об угрозах со стороны искусственного интеллекта (AI) и призвал к его регулированию.
Компания 08:37
Политика

Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января

Вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора России Совет Федерации может рассмотреть 22 января.
ТВ Центр 07:23
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Политика

Стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине

Премьер Британии Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на берлинской конференции по Ливии, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 09:34
Общество

Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
Pravda.Ru 08:35
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Недвижимость

Этажность домов растет, площадь квартир падает

Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Кино

Мировой прокат возглавила комедия «Плохие парни навсегда»

Культуромания 01:58
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Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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