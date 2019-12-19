с чего всё началось

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Происшествия Опубликованы кадры ликвидации террориста, атаковавшего ФСБ в Москве Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня около 18:10 трое террористов атаковали приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост, дом 23, открыв огонь из огнестрельного оружия.

Финансы Шведский центробанк пошел против всего мира Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.

Экономика «Роснефть» провела кадровые перестановки Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.

Общество Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.

Спорт Путин возмущен санкциями в отношении российского спорта Телеведущая канала «Матч ТВ» Ольга Богословская в ходе Большой пресс-конференции задала президенту Владимиру Путину вопрос про санкции в отношении российских спортсменов.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Политика От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.

Экономика Чистое будущее: до 2024 года на экологию потратят 4 трлн рублей В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».

Происшествия Экс-глава столицы Камчатки Виталий Иваненко отправлен под арест В Петропавловске-Камчатском городской суд по ходатайству следствия отправил на один месяц под домашний арест бывшего главу города Виталия Иваненко, который ранее признался в получении почти 1 млн рублей взятки.