Происшествия
РБК«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд
Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.
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с чего всё началось
Речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах, сообщается на сайте газеты.Говорит Москвавчера в 15:21
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Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» едва не достиг стоимости нового корабля
Говорит Москвавчера в 15:21
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Ученые объяснили сложностями в общении редкость черных кошек
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Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела о крушении в 2016 году в Сочи самолета Ту-154, следовавшего в Сирию, сообщает РИА "Новости".
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В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».
Кино
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Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
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Экс-глава столицы Камчатки Виталий Иваненко отправлен под арест
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Следы заражения червем токсокарой нашли у каждого пятого человека на планете
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