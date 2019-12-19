с чего всё началось

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Интернет В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10 Компания Huawei объявила на каких телефонах будет устанавливаться фирменная прошивка EMUI 10 на основе новой версии ОС Android 10.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, пока на смартфоны будет устанавливаться китайская версия прошивки, позже ее сменит глобальная версия.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Авто В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.

Общество Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.

Армия и оружие Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет 19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.

Общество Горбачев сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.

Экономика «Роснефть» провела кадровые перестановки Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Шоу-бизнес Кристина Асмус снялась в прозрачном платье Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.

Политика Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Общество Нетаньяху обещает добиваться возвращения Наамы Иссахар в Израиль Обещание сделать всё, чтобы Наама Иссахар, осуждённая в РФ за наркотики, вернулась в Израиль, дал её матери Яффе Иссахар 19 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе.