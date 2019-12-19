с чего всё началось

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.

Политика Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.

Экономика Предельная нагрузка оказалась непосильной В ноябре, втором месяце с момента введения показателя предельной долговой нагрузки (ПДН), объем выданных потребительских кредитов упал более чем на 11%.

Шоу-бизнес Софья Эрнст подтвердила беременность Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».

Космос Китай успешно запустил два новых спутника системы «Бэйдоу» С космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая в провинции Сычуань, был успешно произведён запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».

Авто МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.

Авто Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.

Культура Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.

Шоу-бизнес Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.