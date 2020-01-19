Экономика
ФАН«Коммерсант» опубликовал доходы Мишустина и его супруги за пять лет
Два года назад Мишустин заработал 19 млн рублей, его супруга — 47,7 млн рублей. По информации газеты, ключевая часть доходов Мишустина — результат инвестирования денежных средств, заработанных им до 2010 года в предпринимательской сфере, пишет «Царьград».
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ19 января в 12:40
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Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей
Эхо Москвы20 января в 06:00
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Футбол
Агент Кокорина: Саша переходить в «Сочи» не собирается
Саша не собирается переходить в «Сочи», – заявил Логинов.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Происшествия
Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Футбол
Воспитанник «Спартака» Бакаев объявил о переходе в «Рубин»
Воспитанник академии московского "Спартака" Солтмурад Бакаев в своем Instagram объявил о переходе в казанский "Рубин".
Политика
Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике
Переход России к парламентской республике теоретически возможен, но не целесообразен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
Футбол
«Арсенал» может приобрести украинского защитника
"Арсенал" собирается сделать предложение "Шахтёру" и приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Футбол
Платини назначен советником президента FIFPro
Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
Армия и оружие
В Таганроге отремонтирован очередной противолодочный Ту-142М3
Первый полет после ремонта Очередной прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "53 черный") совершил свой первый после ремонта полет.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Спорт
Ласицкене: Рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Политика
ГД поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснял Хинштейн.
Политика
Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Авто
Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class
В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Политика
Новым министром экономического развития назначен Максим Решетников
Министром экономического развития России назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Футбол
«Ростов» заявил Мамаева на вторую часть сезона
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев включён в заявку клуба на вторую часть сезона, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.
Политика
Михаил Мурашко стал министром здравоохранения
На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Армия и оружие
Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, которые пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке, получили незначительные травмы, отнеся в эту категорию и сотрясение мозга.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Авто
К выходу на рынок готовится электрический кроссовер Hycan 007
Китайские компании GAC и Nio представили первую модель нового электрического бренда Hycan - стильный кроссовер с индексом 007, который на рынке КНР ждут уже в апреле 2020 года.