Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

Два года назад Мишустин заработал 19 млн рублей, его супруга — 47,7 млн рублей. По информации газеты, ключевая часть доходов Мишустина — результат инвестирования денежных средств, заработанных им до 2010 года в предпринимательской сфере, пишет «Царьград».

«Коммерсант» опубликовал доходы Мишустина и его супруги за пять лет

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