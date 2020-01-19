Экономика

ФАНФАН«Коммерсант» опубликовал доходы Мишустина и его супруги за пять лет

Два года назад Мишустин заработал 19 млн рублей, его супруга — 47,7 млн рублей. По информации газеты, ключевая часть доходов Мишустина — результат инвестирования денежных средств, заработанных им до 2010 года в предпринимательской сфере, пишет «Царьград».
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

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Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы20 января в 06:00

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ19 января в 12:40
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Агент Кокорина: Саша переходить в «Сочи» не собирается

Саша не собирается переходить в «Сочи», – заявил Логинов.
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Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

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Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
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Воспитанник «Спартака» Бакаев объявил о переходе в «Рубин»

Воспитанник академии московского "Спартака" Солтмурад Бакаев в своем Instagram объявил о переходе в казанский "Рубин".
Газета.Ru 07:28
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Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

Переход России к парламентской республике теоретически возможен, но не целесообразен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
RT на русском 05:59
Футбол

«Арсенал» может приобрести украинского защитника

"Арсенал" собирается сделать предложение "Шахтёру" и приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
Sport.ru вчера в 17:14
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Pokemon: Mewtwo Strikes Back – Evolution выйдет в Netflix 27 февраля

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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

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Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Футбол

Платини назначен советником президента FIFPro

Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
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Армия и оружие

В Таганроге отремонтирован очередной противолодочный Ту-142М3

Первый полет после ремонта Очередной прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "53 черный") совершил свой первый после ремонта полет.
Военное обозрение 06:17
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Спорт

Ласицкене: Рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА

Нева Спорт 08:16
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Политика

ГД поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе

"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснял Хинштейн.
РИА Новости 07:09
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Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
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Авто

Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class

В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Российская газета 06:30
Политика

Новым министром экономического развития назначен Максим Решетников

Министром экономического развития России назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников.
Красная весна вчера в 12:28
Политика

Россия догнала Конго в рейтинге демократии

Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
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Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Футбол

«Ростов» заявил Мамаева на вторую часть сезона

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев включён в заявку клуба на вторую часть сезона, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 08:17
Политика

Михаил Мурашко стал министром здравоохранения

На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:24
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 07:49
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Армия и оружие

Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, которые пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке, получили незначительные травмы, отнеся в эту категорию и сотрясение мозга.
РИА Новости 08:15
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У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 20 января в 03:23
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру 03:15
Экономика

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
РБК 05:18
Авто

К выходу на рынок готовится электрический кроссовер Hycan 007

Китайские компании GAC и Nio представили первую модель нового электрического бренда Hycan - стильный кроссовер с индексом 007, который на рынке КНР ждут уже в апреле 2020 года.
CarsWeek.ru 06:26
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