Энергетика
РБК«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС
Общий импорт газа в ЕС из России, Норвегии и Алжира предположительно вырос почти на 8%, на 422,6 млрд куб. м, а поставки СПГ — на 87%, до рекордных 76 млн т (по оценке ICIS), или 106 млрд куб. м, пишет газета. В частности, «Газпром» поставил на рынок ЕС около 180 млрд куб. м газа.
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