Общий импорт газа в ЕС из России, Норвегии и Алжира предположительно вырос почти на 8%, на 422,6 млрд куб. м, а поставки СПГ — на 87%, до рекордных 76 млн т (по оценке ICIS), или 106 млрд куб. м, пишет газета. В частности, «Газпром» поставил на рынок ЕС около 180 млрд куб. м газа.

«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС

Общество Ozon уволит большинство курьеров Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.

Политика Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».

Единоборства Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне 40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.