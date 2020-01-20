Энергетика
РБКСМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе
В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Происшествия
На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус
Собеседник агентства уточнил, что детей среди пассажиров не было.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Общество
В Финляндии заинтересовались запуском скоростного поезда из Москвы
Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки, который сможет преодолевать расстояние за шесть часов, и готово обсудить инициативу с российским кабмином.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Общество
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Общество
Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе отдохнули в горах Италии
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Политика
Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Общество
Радия Хабирова возмутило качество школьного питания
Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете там порядок.
Политика
Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ
Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Футбол
Первое большое интервью с Шюррле в «Спартаке»: Россия, диета, депрессия, война
Разговор неоднократно переносился – то Андре чувствовал себя неважно, то весь «Спартак».
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Общество
Маткапитал за первого ребенка начнут давать уже весной
В России приступили к исполнению данных президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию поручений.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Футбол
Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ
Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Хоккей
Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ
Общество
Принц Гарри расстроен лишением королевского титула
Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Политика
Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.