Энергетика

РБКРБКСМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
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«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

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Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.
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«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0.
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Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
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Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
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