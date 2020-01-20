Энергетика
РБК«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС
Общий импорт газа в ЕС из России, Норвегии и Алжира предположительно вырос почти на 8%, на 422,6 млрд куб. м, а поставки СПГ — на 87%, до рекордных 76 млн т (по оценке ICIS), или 106 млрд куб. м, пишет газета. В частности, «Газпром» поставил на рынок ЕС около 180 млрд куб. м газа.
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40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
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Общество
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Политика
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Гаджеты
Упала стоимость нового смартфона Xiaomi Redmi K20 Pro Premium
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