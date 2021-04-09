Крупные производители майонеза и соусов отметили, что с этого месяца отпускные цены на их продукцию повысятся в среднем на 10%. Это связано с ростом стоимости ключевого сырья. В России сильно подорожало подсолнечное масло, тропические масла, а также стоимость упаковки и логистики.

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С чего всё началось Производители майонеза не останутся в стороне от роста цен Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины на экспорт масла. Коммерсантъ 8 апреля в 14:07