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Live24

«Коммерсантъ» предупредил россиян о подорожании майонеза и соусов на 10%

Крупные производители майонеза и соусов отметили, что с этого месяца отпускные цены на их продукцию повысятся в среднем на 10%. Это связано с ростом стоимости ключевого сырья. В России сильно подорожало подсолнечное масло, тропические масла, а также стоимость упаковки и логистики.В источнике
С чего всё началось

Производители майонеза не останутся в стороне от роста цен

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины на экспорт масла.
Коммерсантъ8 апреля в 14:07

Подробнее о событии

Когда это все закончится: в России подорожают соусы и майонез

Рамблервчера в 04:32

«Ъ»: российские производители поднимают цены на майонез

URA.Ru8 апреля в 15:30
Официальный комментарий
Минсельхоз
Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен…
ТАССвчера в 02:13

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

Москва 24вчера в 03:05

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

РИА Новостивчера в 02:37

Минсельхоз рассчитывает, что стабильность цены на майонез обеспечат за счет господдержки

ТАССвчера в 02:03

Майонез и соусы в России могут подорожать на 10%

Коммерсантъвчера в 00:16

Минсельхоз прокомментировал ожидаемый рост цен на майонез

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