Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Live24

«Коммерсантъ» предупредил россиян о подорожании майонеза и соусов на 10%

Крупные производители майонеза и соусов отметили, что с этого месяца отпускные цены на их продукцию повысятся в среднем на 10%. Это связано с ростом стоимости ключевого сырья. В России сильно подорожало подсолнечное масло, тропические масла, а также стоимость упаковки и логистики.В источнике
С чего всё началось

Производители майонеза не останутся в стороне от роста цен

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины на экспорт масла.
Коммерсантъ8 апреля в 14:07

Подробнее о событии

Когда это все закончится: в России подорожают соусы и майонез

Рамблервчера в 04:32

Минсельхоз прокомментировал ожидаемый рост цен на майонез

Lenta.ruвчера в 04:15
Официальный комментарий
Минсельхоз
Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен…
ТАССвчера в 02:13

«Ъ»: российские производители поднимают цены на майонез

URA.Ru8 апреля в 15:30

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

РИА Новостивчера в 02:37

Минсельхоз рассчитывает, что стабильность цены на майонез обеспечат за счет господдержки

ТАССвчера в 02:03

Майонез и соусы в России могут подорожать на 10%

Коммерсантъвчера в 00:16

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

Москва 24вчера в 03:05
Интересное

Инвесторы готовы вложить 100 млрд рублей в строительство четырех марин на Кубани

Разработчики проекта сети марин в Краснодарском крае достигли предварительных договоренностей с несколькими инвесторами, которые готовы вложить более 100 млрд рублей в строительство четырех объектов на территории побережья Черного моря в регионе, рассказал ТАСС автор проекта, представитель проектно-архитектурного бюро "Гор-проект" Николай Гришин.
ТАСС01:17

«Скинул лет 10»: какие пластические операции делают мужчины (и молчат об этом). Истории и фото

Кандидат медицинских наук и пластический хирург клиники UMG Татьяна Романовская к самой популярной среди мужчин процедуре отнесла блефаропластику — это операция, которая помогает устранить возрастные изменения на веках (избытки кожи, морщины, мешки под глазами) и добиться омолаживающего эффекта.
НГС01:00

Авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц из-за ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники.
Интерфаксвчера в 12:44

Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов

Минобороны России запустило на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, в котором представлены архивные документы, связанные с подготовкой к полетам на орбиту и сведения о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд.
РИА Новости18:54