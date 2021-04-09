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«Коммерсантъ» предупредил россиян о подорожании майонеза и соусов на 10%

Крупные производители майонеза и соусов отметили, что с этого месяца отпускные цены на их продукцию повысятся в среднем на 10%. Это связано с ростом стоимости ключевого сырья. В России сильно подорожало подсолнечное масло, тропические масла, а также стоимость упаковки и логистики.В источнике
С чего всё началось

Производители майонеза не останутся в стороне от роста цен

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины на экспорт масла.
Коммерсантъ8 апреля в 14:07

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Минсельхоз рассчитывает, что стабильность цены на майонез обеспечат за счет господдержки

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Минсельхоз прокомментировал ожидаемый рост цен на майонез

Lenta.ruвчера в 04:15
Официальный комментарий
Минсельхоз
Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен…
ТАССвчера в 02:13

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

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В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

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Когда это все закончится: в России подорожают соусы и майонез

Рамблервчера в 04:32

Майонез и соусы в России могут подорожать на 10%

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URA.Ru8 апреля в 15:30
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32CARS.ru04:57

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ТАСС02:41