У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем.

с чего всё началось

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в Ассоциации компаний розничной торговли.

«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя

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