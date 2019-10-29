Общество
Ведомости«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в Ассоциации компаний розничной торговли.
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с чего всё началось
У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем.Коммерсантъвчера в 18:51
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Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию
Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться.
Ведомости вчера в 18:00
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека
Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Московский Комсомолец 01:49
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
МР7.ру вчера в 15:36
Экономика
Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Российская газета вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ вчера в 03:40
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Футбол
«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии
Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач.
Вести.Ru вчера в 19:28
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Политика
«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
RT на русском вчера в 10:08
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
Bimru.ru вчера в 04:05
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Здоровье
Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС
В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.
Вести Подмосковья 02:17
Общество
В рейтинге по уровню безработицы Ивановская область заняла 25 место
Ивановская область занимает в рейтинге 25-е место с уровнем безработицы 3,9%, что на 0,2 пункта лучше показателей прошлого года (число безработных на 100 открытых вакансий – 192).
IvanovoNews вчера в 03:55
Происшествия
На Украине на предприятии произошёл взрыв
Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 02:48
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Политика
Лавров рассказал о «визитной карточке» дипломатии Примакова
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о роли в ближневосточных делах политического деятеля Евгения Примакова и о "визитной карточке" его дипломатического стиля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:19
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Москва 24 вчера в 12:58
Культура
Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Известия 01:20
Авто
Найденный в сарае 50-летний Lamborghini продан за огромную сумму
Аукционный дом RM Sotheby’s продал спорткар Lamborghini Miura P400 S, который большую часть своей жизни просто находился в забытом сарае.
Тарантас Ньюс 01:56
Футбол
Вратарь «Зенита» Лунев не может играть из-за хронической травмы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь команды Андрей Лунев не может играть из-за хронической травмы, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 12:36