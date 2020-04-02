Коронавирус
Моя Москва.онлайн«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России
Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, в России следующую неделю власти могут объявить нерабочей. Издание опубликовало репортаж о дистанционном совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. При этом срок продления ограничительных мер уточнён не был.
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Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикDaily Storm 00:05
с чего всё началось
Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.Коммерсантъвчера в 15:46
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