Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.

с чего всё началось

Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.

Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, в России следующую неделю власти могут объявить нерабочей. Издание опубликовало репортаж о дистанционном совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. При этом срок продления ограничительных мер уточнён не был.

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