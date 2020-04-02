Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России

Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, в России следующую неделю власти могут объявить нерабочей. Издание опубликовало репортаж о дистанционном совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. При этом срок продления ограничительных мер уточнён не был.
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Анна Попова
Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикDaily Storm 00:05
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Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.
Коммерсантъвчера в 15:46

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В России могут продлить нерабочую неделю

Коммерсантъ02:16

Следующая неделя в России, скорей всего, опять будет объявлена нерабочей

Эхо Москвы03:01

«Коммерсантъ»: следующая неделя также будет объявлена нерабочей в России

Znak.comвчера в 23:09

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РИА Новости01:38

«Коммерсант»: следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей

URA.Ruвчера в 23:55

«Коммерсантъ» узнал о планах сделать следующую неделю нерабочей

РБК01:57

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Lenta.ruвчера в 21:23
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