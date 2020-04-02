Коронавирус

РИА НовостиРИА Новости«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина объявить нерабочую неделю "крайне важным", так как это позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.
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Анна Попова
Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикDaily Storm 00:05
с чего всё началось

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.
Коммерсантъвчера в 15:46

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В России могут продлить нерабочую неделю

Коммерсантъ02:16

«Коммерсантъ» узнал о планах сделать следующую неделю нерабочей

РБК01:57

Попова заявила о необходимости продления нерабочих дней в России

Москва 24вчера в 12:54

«Коммерсант»: следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей

URA.Ruвчера в 23:55

«Коммерсантъ»: следующая неделя также будет объявлена нерабочей в России

Znak.comвчера в 23:09

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Lenta.ruвчера в 21:23

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

РИА Новости01:38
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия вчера в 09:21
Единоборства

Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова из-за отмены боя

Piter.tv 05:08
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Общество

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Известия 05:43
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Rambler News Service 05:44
Общество

В Новосибирске прилетевших из Таиланда туристов отправили на карантин

MedikForum.ru вчера в 12:28
Общество

В китайском городе запретили есть кошек и собак

В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.
News.ru 02:33
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
РБК 07:11
Политика

В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
RT на русском 06:27
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Гаджеты

Бюджетный смартфон iPhone 9 могут представить 15 апреля

Бюджетный смартфон iPhone 9, который является преемником iPhome SE, могут представить 15 апреля.
UfaTime.ru вчера в 15:27
Общество

В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса

Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Деловое.ТВ 06:44
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Авто

Volkswagen начал производство самого большого кроссовера

Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Новые автомобили вчера в 13:49
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:53
Общество

В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Ростовской области за последние сутки.
Московский Комсомолец 04:44
Кино

Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу

Игромания.ру 03:55
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Авто

ГИБДД и Минпромторг облегчат жизнь автомобилистам

Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Автоновости дня 06:37
Происшествия

В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Музыка

Земфира выпустила новую песню впервые почти за 2 года

Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек "Джозеф", который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
Эхо Москвы 02:33
Авто

Volkswagen Tiguan и Arteon получат гибридные версии

Компания Volkswagen расширит гамму подключаемых гибридов в Европе кроссовером Tiguan и лифтбеком Arteon.
Автоновости дня вчера в 09:57
Общество

В России за сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом

Погибших теперь 30, а вирус выявлен в 76 регионах страны. Обновились данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России.
Om1.ru 07:00
Политика

Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Газета.Ru 05:29
Общество

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Моя Москва.онлайн 04:53
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