Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.

с чего всё началось

Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина объявить нерабочую неделю "крайне важным", так как это позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Здоровье На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.

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