Коронавирус
РИА Новости«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина объявить нерабочую неделю "крайне важным", так как это позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.
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Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикDaily Storm 00:05
с чего всё началось
Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.Коммерсантъвчера в 15:46
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Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Общество
В России рассматривают различные сценарии парада Победы
Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Общество
Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы
Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Общество
«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа
В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Общество
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Общество
В китайском городе запретили есть кошек и собак
В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
Политика
В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Гаджеты
Бюджетный смартфон iPhone 9 могут представить 15 апреля
Бюджетный смартфон iPhone 9, который является преемником iPhome SE, могут представить 15 апреля.
Общество
В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Авто
Volkswagen начал производство самого большого кроссовера
Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Ростовской области за последние сутки.
Кино
Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Авто
ГИБДД и Минпромторг облегчат жизнь автомобилистам
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Происшествия
В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию
Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Музыка
Земфира выпустила новую песню впервые почти за 2 года
Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек "Джозеф", который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
Авто
Volkswagen Tiguan и Arteon получат гибридные версии
Компания Volkswagen расширит гамму подключаемых гибридов в Европе кроссовером Tiguan и лифтбеком Arteon.
Общество
В России за сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом
Погибших теперь 30, а вирус выявлен в 76 регионах страны. Обновились данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России.
Политика
Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина
В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.