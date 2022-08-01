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«Коммерсантъ» сообщил, что российские суды начали отменять решения о депортации украинцев

Как пишет издание, сейчас лишь в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) находятся 113 граждан Украины.
Lenta.ru
В ответе столичного управления ФССП (есть у “Ъ”) говорится, что проведение «специальной военной операции» «делает невозможным пересечение границы иностранными гражданами, которые содержатся в ЦВСИГ и имеют документы, удостоверяющие личность».
Коммерсантъ
Эксперты Московской Хельсинкской группы рассказали “Ъ”, что суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ
По данным МХГ, в санкт-петербургском ЦВСИГ из 40 отпустили уже 30 украинцев.
Коммерсантъ

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