В ответе столичного управления ФССП (есть у “Ъ”) говорится, что проведение «специальной военной операции» «делает невозможным пересечение границы иностранными гражданами, которые содержатся в ЦВСИГ и имеют документы, удостоверяющие личность».
Украина требует от России вернуть хотя бы треть заграничного имущества СССР, которое она получила в обмен на оплату долгов Союза после его распада, заявил в интервью «Суспильному» посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании, написал журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты Mirror.