Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина. Такое решение позволит снизить скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнула Попова.
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Анна Попова
Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикDaily Storm 00:05
с чего всё началось

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.
Коммерсантъвчера в 15:46

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В России призвали продлить нерабочую неделю

RT на русском04:08

В России могут продлить нерабочую неделю

Коммерсантъ02:16

«Ъ»: в России могут продлить нерабочую неделю

Газета.Ru01:34

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

РИА Новости01:38

В стране могут продлить карантин

Ёлдашвчера в 16:58

Власти предложили продлить нерабочие недели в России

РБКвчера в 12:13

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России

URA.Ruвчера в 11:44
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Происшествия

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Политика

США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
Известия вчера в 18:44
Культура

Американский композитор Адам Шлезингер умер от коронавируса

Радио Комсомольская правда 02:59
Происшествия

Пермская журналистка умерла от коронавируса

В четверг, 2 апреля, Министерство здравоохранения Пермского края подтвердило смерть пермской журналистки Анастасии Петровой от пневмонии, развившейся вследствие заражения коронавирусной инфекцией.
В курсе.ру 02:07
Экономика

Определены случаи, при которых россияне могут не платить по кредитам

Для россиян, у которых есть потребительские кредиты, временно вводится механизм «кредитных каникул», аналогичный ипотечным каникулам.
ФедералПресс вчера в 05:04
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета вчера в 13:56
Общество

Ключевые симптомы коронавируса названы

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 11:19
Наука

Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки

Исследование китайских биологов из Ветеринарного НИИ в Харбине показало, что наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки.
Live24 04:21
Общество

В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса

В России за последние сутки был выявлен 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
9111.ru 03:42
Общество

В России введены штрафы за нарушение карантина

Штрафы для физлиц определены в 15-40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям придется раскошелиться на 50-150 тысяч рублей.
Карелинформ 02:50
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали в ночь около 300 мигрантов

ИА Красная Весна 31 марта в 12:01
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
RT на русском 01:32
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости 01:44
Общество

Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда

На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
Российская газета 00:53
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь 31 марта в 15:19
Здоровье

В ВСУ выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
News.ru 04:13
Общество

На въездах в Казань установлено 14 постов

На въездах в Казань установлено 14 постов ГИБДД, полиции и Росгвардии, которые проверяют соблюдение автомобилистами и их пассажирами правил режима самоизоляции.
Республика Татарстан 04:37
Общество

Гуру летят на помощь: эмигранты учат Россию бороться с вирусом

Моровое поветрие наступает, хозяйство катится под гору, и советы экономического гуру тут как нельзя кстати.
РИА Новости 01:00
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:24
Игры

Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине

NewInform вчера в 06:26
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

В Сочи начали выдавать спецпропуска для организаций

Власти Сочи выдают спецпропуска организациям, занятым в жизнеобеспечении города, для передвижения в условиях принятых из-за угрозы распространения коронавируса мер, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 03:20
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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