Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.

с чего всё началось

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю "крайне важным", так как оно позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Энергетика Россия отказалась увеличивать добычу нефти Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+.

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