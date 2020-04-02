Коронавирус

РИА НовостиРИА Новости«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю "крайне важным", так как оно позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.
Коммерсантъвчера в 15:46

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России

РБК00:53

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

РИА Новости01:38

«Ъ» предстоящая неделя в России может быть нерабочей

Газета.Ru01:34

Недели мало! О продлении нерабочих дней задумались в Правительстве страны

Маяк (Челябинская область)01:13

«Коммерсантъ»: следующую неделю в РФ объявят нерабочей

Новые Известия01:42
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Энергетика

Россия отказалась увеличивать добычу нефти

Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+.
Утро.ru вчера в 12:22
Армия и оружие

В ЛНР скончалась раненая при обстреле женщина

Снаряд попал в ее дом, передает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Женщина 1940 года рождения скончалась от полученных травм.
Вести.Ru 00:55
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
РБК 00:40
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН вчера в 10:39
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Политика

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Известия вчера в 18:16
Общество

Чечня с 5 апреля закрывает границы

После 5 апреля все административные границы будут закрыты в качестве меры борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Inc-news.ru вчера в 11:02
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда вчера в 09:11
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Единоборства

Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC

Metaratings 01:41
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Также увеличиваются пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тех, кто пострадал из-за радиационных и техногенных катастроф, и других.
НТВ вчера в 02:26
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Ruposters.ru вчера в 03:33
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Здоровье

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru вчера в 08:31
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе

Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
РИА Новости 01:15
Общество

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Известия вчера в 14:07
Происшествия

У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована

У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована. Об этом со ссылкой на журналистов "Алтапресс" сообщает ГТРК "Алтай".
Вести.Ru вчера в 11:35
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Don24 00:57
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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