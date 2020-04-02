Коронавирус
РИА Новости«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю "крайне важным", так как оно позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.Коммерсантъвчера в 15:46
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Недели мало! О продлении нерабочих дней задумались в Правительстве страны
Маяк (Челябинская область)01:13
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Энергетика
Россия отказалась увеличивать добычу нефти
Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+.
Армия и оружие
В ЛНР скончалась раненая при обстреле женщина
Снаряд попал в ее дом, передает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Женщина 1940 года рождения скончалась от полученных травм.
Общество
В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек
За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса
По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Политика
США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Общество
Чечня с 5 апреля закрывает границы
После 5 апреля все административные границы будут закрыты в качестве меры борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Общество
В Волгоградской области введены правила передвижения
С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Экономика
Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса
В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Единоборства
Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Также увеличиваются пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тех, кто пострадал из-за радиационных и техногенных катастроф, и других.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США
Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Здоровье
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе
Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
Общество
Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%
По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Происшествия
У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована
У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована. Об этом со ссылкой на журналистов "Алтапресс" сообщает ГТРК "Алтай".
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Общество
В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели
Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.