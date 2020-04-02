Коронавирус
РИА Новости«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю "крайне важным", так как оно позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.Коммерсантъвчера в 15:46
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Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Общество
Более 1,2 тыс. человек умерли от коронавируса в США за сутки
1243 человека умерли от COVID-19 в США за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Футбол
Новиков: «Отдал бы в аренду в минское „Динамо“ Филиппа и Комличенко»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на новость, что клуб может отдать в аренду минскому «Динамо» нескольких игроков.
Здоровье
В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет
По данным военных медиков, «продолжительный и напряженный» иммунитет появляется у пациентов, которые перенесли вирус с отчетливой клинической картиной и были здоровы до заражения им. Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у этих людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии больных.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
С первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Авто
Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты дома
В связи со сложной экономической ситуацией государство облегчило жизнь автомобилистов, сняв некоторые ограничения.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%
В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
Общество
На Кубани на время карантина для автомобилей ввели пропуска
В Краснодарском крае на время карантина введена пропускная система для автотранспорта.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Происшествия
Мужчина с малышом гулял по крыше пристроя к жилому дому в Уфе
По сообщению пресс-службы ведомства, 1 апреля в 16:00 часов спасатели получили сообщение о том, что на крыше пристроя к жилому дому по ул. Коммунистической ходит мужчина с малышом.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Общество
Коронавирусом заразился главврач Коммунарки
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин дал право правительству РФ вводить режим ЧС
Федеральный Закон в связи с распространением пандемии коронавируса дает право российскому правительству вводить режимы ЧС и повышенной готовности по всей стране либо на ее части.
Авто
Subaru приостановила производство в Японии
Авто
Xiaomi представила недорогую стиральную и сушильную машину
Компания Xiaomi представила новую стиральную и сушильную машину Mijia Internet Washing Machine & Dryer 1C, которая в данный момент предлагается по предварительному заказу за 295 долларов.
Экономика
Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.