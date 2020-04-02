Коронавирус

РИА НовостиРИА Новости«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю "крайне важным", так как оно позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.
Коммерсантъвчера в 15:46

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Следующую неделю в РФ могут объявить нерабочей

iReactor03:09

«Ъ»: следующая неделя тоже будет нерабочей

Газета.Ru02:37

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

РИА Новости01:38

«Коммерсантъ» узнал о планах сделать следующую неделю нерабочей

РБК01:57

«Коммерсант»: следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей

URA.Ruвчера в 23:55

«Коммерсантъ»: следующая неделя также будет объявлена нерабочей в России

Znak.comвчера в 23:09

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Lenta.ruвчера в 21:23
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Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

Более 1,2 тыс. человек умерли от коронавируса в США за сутки

1243 человека умерли от COVID-19 в США за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Афиша Daily 03:07
Футбол

Новиков: «Отдал бы в аренду в минское „Динамо“ Филиппа и Комличенко»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на новость, что клуб может отдать в аренду минскому «Динамо» нескольких игроков.
Бомбардир.ру вчера в 18:18
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Здоровье

В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

По данным военных медиков, «продолжительный и напряженный» иммунитет появляется у пациентов, которые перенесли вирус с отчетливой клинической картиной и были здоровы до заражения им. Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у этих людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии больных.
Рамблер 02:04
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 02:16
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Политика

Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Городовой вчера в 06:23
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера вчера в 06:30
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Авто

Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты дома

В связи со сложной экономической ситуацией государство облегчило жизнь автомобилистов, сняв некоторые ограничения.
Car.ru 02:22
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности.
News.ru вчера в 12:08
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
KudaGo вчера в 08:14
Общество

На Кубани на время карантина для автомобилей ввели пропуска

В Краснодарском крае на время карантина введена пропускная система для автотранспорта.
За рулем Кубань вчера в 14:43
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Происшествия

Мужчина с малышом гулял по крыше пристроя к жилому дому в Уфе

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 апреля в 16:00 часов спасатели получили сообщение о том, что на крыше пристроя к жилому дому по ул. Коммунистической ходит мужчина с малышом.
REGNUM 01:23
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

РИА Новости вчера в 23:41
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 31 марта в 04:18
Общество

Коронавирусом заразился главврач Коммунарки

Inc-news.ru вчера в 03:10
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Политика

Путин дал право правительству РФ вводить режим ЧС

Федеральный Закон в связи с распространением пандемии коронавируса дает право российскому правительству вводить режимы ЧС и повышенной готовности по всей стране либо на ее части.
Маяк (г. Сосновый Бор) 02:51
Авто

Subaru приостановила производство в Японии

Движок вчера в 05:59
Авто

Xiaomi представила недорогую стиральную и сушильную машину

Компания Xiaomi представила новую стиральную и сушильную машину Mijia Internet Washing Machine & Dryer 1C, которая в данный момент предлагается по предварительному заказу за 295 долларов.
iXBT.com 03:06
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 22:04
Как работают Яндекс.Новости?
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