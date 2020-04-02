Коронавирус

РБКРБК«Коммерсантъ» узнал о планах сделать следующую неделю нерабочей

Накануне на совещании президента Владимира Путина с членами правительства с предложением о продлении нерабочего периода в России выступили глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова, а также вице-премьер Татьяна Голикова.
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Анна Попова
Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикDaily Storm 00:05
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Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой

Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.
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«Коммерсантъ» узнал о планах сделать следующую неделю нерабочей

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Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Lenta.ruвчера в 21:23

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

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«Ъ»: в России продлят нерабочую неделю

REGNUM01:24

«Коммерсант»: следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей

URA.Ruвчера в 23:55

«Коммерсантъ»: следующая неделя также будет объявлена нерабочей в России

Znak.comвчера в 23:09

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Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

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BFM.ru 05:44
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Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
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Названа доля комфортных для жизни городов России

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Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке

Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
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