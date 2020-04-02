Коронавирус
РБК«Коммерсантъ» узнал о планах сделать следующую неделю нерабочей
Накануне на совещании президента Владимира Путина с членами правительства с предложением о продлении нерабочего периода в России выступили глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова, а также вице-премьер Татьяна Голикова.
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Период инкубации для вируса — 14 дней. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикDaily Storm 00:05
с чего всё началось
Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин, а также о создании обсерваторов, которые, предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, проще по-русски называть лагерями беженцев для прибывающих в Россию из-за границы граждан и сограждан.Коммерсантъвчера в 15:46
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Политика
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Общество
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Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
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Общество
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Общество
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Власти проиндексируют выплаты на 6,1%. Расходы для бюджета страны составят 41 миллиард рублей в месяц.
Здоровье
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