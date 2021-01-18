Директор компании «Совэкон» Андрей Сизов рассказал, что на внутреннем рынке России цены на пшеницу на фоне новостей об экспортной пошлине снизились примерно на 7% — до 15,5 тыс. руб. за т. Исключением является юг страны, где котировки растут в связи с закрытием экспортных контрактов.

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С чего всё началось Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке. Последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года, а текущий тренд будет зависеть от готовности к сделкам крупных покупателей, в частности Египта. Коммерсантъ вчера в 17:58