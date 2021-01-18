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«Коммерсантъ» сообщил о росте цены российской пшеницы до уровня 2014 года

Директор компании «Совэкон» Андрей Сизов рассказал, что на внутреннем рынке России цены на пшеницу на фоне новостей об экспортной пошлине снизились примерно на 7% — до 15,5 тыс. руб. за т. Исключением является юг страны, где котировки растут в связи с закрытием экспортных контрактов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды

Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке. Последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года, а текущий тренд будет зависеть от готовности к сделкам крупных покупателей, в частности Египта.
Коммерсантъвчера в 17:58
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Цены на российскую пшеницу бьют рекорды за много лет

News.ruвчера в 01:47
Газета.Ru

«Ъ»: стоимость российской пшеницы достигла рекорда 2014 года

Газета.Ruвчера в 02:44
ПРАЙМ

Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды

ПРАЙМвчера в 02:01
Lenta.ru

Стоимость российской пшеницы побила многолетний рекорд

Lenta.ruвчера в 04:41
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Российская пшеница бьет ценовые рекорды

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Экономика сегодня

Пшеница из России подорожала до максимума за семь лет

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Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды

Коммерсантъвчера в 17:58

Путин поручил включить в дорожную карту по развитию нефтехимии месторождения в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил актуализировать дорожную карту по развитию нефтехимического комплекса РФ до 2025 года, включив в нее меры по обеспечению реализации перспективных нефтегазохимических кластеров в Арктике.
ТАССвчера в 06:28