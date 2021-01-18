«Коммерсантъ» сообщил о росте цены российской пшеницы до уровня 2014 года
Директор компании «Совэкон» Андрей Сизов рассказал, что на внутреннем рынке России цены на пшеницу на фоне новостей об экспортной пошлине снизились примерно на 7% — до 15,5 тыс. руб. за т. Исключением является юг страны, где котировки растут в связи с закрытием экспортных контрактов.В источнике
С чего всё началось
Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды
Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке. Последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года, а текущий тренд будет зависеть от готовности к сделкам крупных покупателей, в частности Египта.
Коммерсантъвчера в 17:58
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