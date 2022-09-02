В работе российских систем электронного документооборота случился сбой из-за кибератаки, выяснил «Ъ». Возникли сложности с отгрузкой продуктов ритейлерам, также замедлилась работа образовательных платформ.
Минсельхоз прорабатывает возможность запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых кондитерами, узнал «Ъ». Серьезные проблемы возникнут у Ferrero и «Объединенных кондитеров», выпускающих шоколад «Аленка» и «Вдохновение».
Первый зампред Центробанка (ЦБ) России Дмитрий Тулин в интервью РБК заявил, что после начала кризиса характер валютных банковских вкладов российских граждан изменился: они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу.