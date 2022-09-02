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«Коммерсантъ» сообщил об остановке поставок итальянских вин дома Antinori

Винный дом Antinori из итальянской Тосканы (вина Solaia, Tignanello, Badia A Passignano) приостановил поставки в Россию, сообщает «Коммерсантъ
» со ссылкой на источники в алкогольных компаниях.
РБК
В работе российских систем электронного документооборота случился сбой из-за кибератаки, выяснил «Ъ». Возникли сложности с отгрузкой продуктов ритейлерам, также замедлилась работа образовательных платформ.
Коммерсантъ
Минсельхоз прорабатывает возможность запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых кондитерами, узнал «Ъ». Серьезные проблемы возникнут у Ferrero и «Объединенных кондитеров», выпускающих шоколад «Аленка» и «Вдохновение».
Коммерсантъ
Глава совета директоров MBG Wine Ирина Фомина сообщила, что контракт с Antinori сохраняется, но поставки действительно приостановлены.
Forbes

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«Ъ» узнал о приостановке поставок продукции винного дома Antinori в Россию
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