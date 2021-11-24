Будьте в Плюсе

«Коммерсантъ» сообщил о сезонном дефиците лекарств в российских аптеках

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор о сезонном дефиците препаратов от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо председателя ОПИ Олега Павлова надзорному ведомству.
Интерфакс
По данным организации, аптеки не подготовились к сезонному росту спроса и всплеску заболеваемости, из-за чего цены на препараты растут на фоне нехватки.
Lenta.ru
По данным организации, труднее всего ситуация обстоит в Татарстане, Красноярском крае, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.
Интерфакс
Господин Попов, в свою очередь, ждет, что вмешательство Росздравнадзора в части усиления контроля за безрецептурным отпуском лекарств поможет хотя бы снизить давление на рынок ажиотажного спроса.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Россиян предупредили о дефиците некоторых лекарств в аптеках
РЕН ТВ19:34
«Коммерсантъ» сообщил о сезонном дефиците лекарств в российских аптеках
Интерфакс19:32
Вирус встречают без особых запасений
Коммерсантъ16:47
«Ъ»: ОПИ предупредила о сезонном дефиците препаратов от COVID-19, гриппа и простуды
Lenta.ru18:30

Интересное

Шойгу: 10 бомбардировщиков ВВС США отработали использование ядерного оружия против России

Министр рассказал, что в этом месяце во время учения Global Thunder десять бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений.
РИА Новостивчера в 09:42

Жителя Хабаровска задержали за финансирование террористической организации

Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик за финансирование международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС19:02

СК по Ленинградской области возбудил дело из-за операции, которую сделала себе блокадница

"По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:42