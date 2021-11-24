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«Коммерсантъ» сообщил о сезонном дефиците лекарств в российских аптеках

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор о сезонном дефиците препаратов от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо председателя ОПИ Олега Павлова надзорному ведомству.
Интерфакс
Аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости, констатируют в организации.
Коммерсантъ
По результатам опроса организации наибольшие проблемы сейчас в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.
Коммерсантъ
Ситуацию усугубляет, что 80% аптек продолжают свободно продавать рецептурные препараты.
Московский Комсомолец

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«Коммерсантъ» сообщил о сезонном дефиците лекарств в российских аптеках
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