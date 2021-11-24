Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор о сезонном дефиците препаратов от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо председателя ОПИ Олега Павлова надзорному ведомству.
Правительство Омской области договорилось с компанией "Газпром нефть" и Омским нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") о поставках в долг омским котельным мазута и компании "Омскгоргаз" сжиженного газа, нехватка которых возникла на прошлой неделе из-за резкого роста цен на эти виды топлива.