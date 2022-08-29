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«Коммерсантъ»: участники финансового рынка призвали ЦБ отказаться от некоторых ограничений

НАУФОР направила в Банк России замечания и комментарии к предложениям, сформулированным регулятором в докладе "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".
Finam.Ru
Более осторожной позиции по вопросу соответствия международным стандартам придерживается председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
РБК
В ассоциации считают, что необходимо сохранить возможность использования иностранной валюты для расчетов за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке.
РБК
Организация предложила избавиться от некоторых действующих ограничений на финансовом рынке, в частности отменить часть требований к составу и структуре инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
РБК

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Замечания НАУФОР к докладу ЦБ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях»
Finam.Ru02:26
«Коммерсантъ»: участники финансового рынка призвали ЦБ отказаться от некоторых ограничений
РБК02:00
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