Организация предложила избавиться от некоторых действующих ограничений на финансовом рынке, в частности отменить часть требований к составу и структуре инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Как сообщают ученые Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта), большинство исследований о соотношении биологического возраста, физической активности и компонентного состава тела ранее проводилось на людях среднего и пожилого возраста.
Опубликованный в "Российской газете" материал об успешной демонстрации основного российского танка Т-14 "Армата" стал хорошим источником пиара для "матерых экспертов" и аналитиков, пишут авторы "Свободной Прессы".
Мировой судья судебного участка №2 Верх-Исетского района Екатеринбурга назначил 180 часов обязательных работ и принудительное лечение бывшему охраннику "Ельцин центра" Александру Васильеву, испортившему картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры", передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Наиболее негативным фактором для США является наличие в российском арсенале около 60 таких Ту-22М3, которые успешно выполняют боевые задачи и могут атаковать на расстояние до нескольких тысяч километров.
Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что Греция якобы использовала комплекс С-300 против турецких истребителей F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет туда на текущей неделе, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.